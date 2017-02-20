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Трибуны стадиона "Урала" получат имена знаковых свердловских футболистов
В течение месяца "Урал" переименует трибуны "СКБ-Банк Арены" в честь знаковых свердловских футболистов, сообщает Znak.com.
Первой сменит название фанатская трибуна "В". Открытие фанатского сектора под новым именем состоится 28 февраля. Имена, которые будут носить трибуны, выберут болельщики клуба. Для каждой из четырех трибун клуб предоставит на выбор болельщиков троих кандидатов.
- Все футболисты, представленные в голосовании, - знаковые фигуры в свердловской футбольной истории. Переименование фанатской трибуны - это дань уважения всему, что сделали эти игроки для нашего клуба, - сказал президент "Урала" Григорий Иванов.
Первой сменит название фанатская трибуна "В". Открытие фанатского сектора под новым именем состоится 28 февраля. Имена, которые будут носить трибуны, выберут болельщики клуба. Для каждой из четырех трибун клуб предоставит на выбор болельщиков троих кандидатов.
- Все футболисты, представленные в голосовании, - знаковые фигуры в свердловской футбольной истории. Переименование фанатской трибуны - это дань уважения всему, что сделали эти игроки для нашего клуба, - сказал президент "Урала" Григорий Иванов.
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