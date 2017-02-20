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Бибрас Натхо вернулся в общую группу ЦСКА (фото)

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо приступил к тренировкам в общей группе армейцев на сборе команды в Кампоаморе, информирует пресс-служба клуба.

Напомним, 15 января Натхо выбыл из строя команды, после чего занимался по индивидуальной программе.

Теги: ЦСКА Натхо
Сегодня, 14:08
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