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Польская бригада арбитров будет работать на матче "Фенербахче" - "Краснодар"

Польская судья Павел Рачковски назначен на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Краснодаром", передает официальный сайт УЕФА.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники - Томаш Листкевич и Михал Обукович.

Игра пройдет в Стамбуле 22 февраля, в домашнем матче подопечные Игоря Шалимова одержали победу со счетом 1:0.
Теги: Фенербахче Краснодар
Сегодня, 14:23
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№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:14) #
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Судья продажная! ©
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:35) #
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Регистрация: 7.12.2016
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