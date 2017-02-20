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Вчера 23:27
Марек Зуб стал главным тренером юрмальского "Спартака" (2)
Марек Зуб стал главным тренером юрмальского "Спартака" (2)
Вчера 23:06
Николас Пареха может сыграть против "Лестера"
Николас Пареха может сыграть против "Лестера"
Вчера 22:57
Дмитрий Селюк: хоть я и агент Бассогога, но "Локомотиву" повезло, что он перешел не к ним (5)
Дмитрий Селюк: хоть я и агент Бассогога, но "Локомотиву" повезло, что он перешел не к ним (5)
Польская бригада арбитров будет работать на матче "Фенербахче" - "Краснодар"
Польская судья Павел Рачковски назначен на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Краснодаром", передает официальный сайт УЕФА.
Помогать главному арбитру будут его соотечественники - Томаш Листкевич и Михал Обукович.
Игра пройдет в Стамбуле 22 февраля, в домашнем матче подопечные Игоря Шалимова одержали победу со счетом 1:0.
Помогать главному арбитру будут его соотечественники - Томаш Листкевич и Михал Обукович.
Игра пройдет в Стамбуле 22 февраля, в домашнем матче подопечные Игоря Шалимова одержали победу со счетом 1:0.
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