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Шамиль Газизов: мне кажется, Семак полностью адаптировался в "Уфе"

Новый главный тренер "Уфы" Сергей Семак полностью адаптировался в команде, подготовка к возобновлению чемпионата России идет отлично, заявил генеральный директор команды из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

"Мне кажется, что все идет отлично, Семак полностью адаптировался. 22 числа мы играем на сборе с ЦСКА, также идет подготовка к первой игре с "Анжи".

Так что все идет планомерно, сборы потихоньку подходят к концу, готовимся к возобновлению чемпионата и матчу Кубка России", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 14:51
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