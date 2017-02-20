Голы Канунникова и Ткачука помогли "Рубину" обыграть корейский "Соннам"

"Рубин" в рамках товарищеского матча одержал победу над корейским клубом "Соннам Ильва Чунма". В составе казанцев отличились Максим Канунников и Денис Ткачук.



Товарищеский матч



"Рубин" - "Соннам Ильва Чунма" - 2:0



Голы: Канунников, 55. Ткачук, 90