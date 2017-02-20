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Голы Канунникова и Ткачука помогли "Рубину" обыграть корейский "Соннам"

"Рубин" в рамках товарищеского матча одержал победу над корейским клубом "Соннам Ильва Чунма". В составе казанцев отличились Максим Канунников и Денис Ткачук.

Товарищеский матч

"Рубин" - "Соннам Ильва Чунма" - 2:0

Голы: Канунников, 55. Ткачук, 90
Теги: Рубин
Сегодня, 14:56
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