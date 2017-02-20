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Матч чемпионата Сербии закончился дракой из-за расистских оскорблений с трибун

Матч первенства Сербии между "Радом" и "Партизаном" был омрачен проявлением расизма и массовой потасовкой, передает "Газета.ru".

Сообщается, что во время игры в сторону нападающего гостей Эвертона Луиса регулярно выкрикивались расистские ругательства, а на трибунах был вывешен баннер с оскорблениями в его адрес.

После финального свистка бразилец показал неприличный жест в адрес болельщиков "Рада", что спровоцировало массовую драку между футболистами. Игрок покидал поле в слезах, расстроенный поведением фанатов соперника.
Сегодня, 15:42
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Негры такие ранимые. С трудом представляю себе, как белый человек, закрыв лицо руками, рыдая убегает в подтрибунку из-за того, что его назвали бледнозадой обезьяной


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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