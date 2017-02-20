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Андреа Мандорлини стал главным тренером "Дженоа"
Бывший главный тренер "Сассуоло" Андреа Мандорлини возглавил "Дженоа", информирует официальный сайт команды.
Стороны подписали соглашение, рассчитанное до июня 2018 года. Хорват был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды в чемпионате Италии.
Стороны подписали соглашение, рассчитанное до июня 2018 года. Хорват был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды в чемпионате Италии.
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