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Президент "Барселоны": хотим продлить контракт с Луисом Энрике
Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что в клубе никто не думал даже об увольнении или уходе Луиса Энрике с поста наставника команды, несмотря на то, что его соглашение заканчивается по окончанию сезона.
"Мы с Луисом Энрике договорились провести переговоры о продлении контракта в апреле. Мы хотим, чтобы он подписал новое соглашение и плана "Б" у нас нет. Что же касается Месси, то фанаты могут успокоиться. Он хочет остаться и мы хотим, чтобы он остался. Дела идут хорошо", — заявил Бартомеу в эфире телеканала TV3
"Мы с Луисом Энрике договорились провести переговоры о продлении контракта в апреле. Мы хотим, чтобы он подписал новое соглашение и плана "Б" у нас нет. Что же касается Месси, то фанаты могут успокоиться. Он хочет остаться и мы хотим, чтобы он остался. Дела идут хорошо", — заявил Бартомеу в эфире телеканала TV3
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