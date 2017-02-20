Президент "Барселоны": хотим продлить контракт с Луисом Энрике

Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что в клубе никто не думал даже об увольнении или уходе Луиса Энрике с поста наставника команды, несмотря на то, что его соглашение заканчивается по окончанию сезона.



"Мы с Луисом Энрике договорились провести переговоры о продлении контракта в апреле. Мы хотим, чтобы он подписал новое соглашение и плана "Б" у нас нет. Что же касается Месси, то фанаты могут успокоиться. Он хочет остаться и мы хотим, чтобы он остался. Дела идут хорошо", — заявил Бартомеу в эфире телеканала TV3