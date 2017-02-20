Маурицио Сарри может возглавить "Рому"

"Рому" может возглавить наставник "Наполи" Маурицио Сарри, утверждает Rai Sport.



Такое развитие событий может произойти, если "волкам" так и не удастся договориться по новому соглашению с нынешним наставником команды Лучано Спаллетти. Также отмечается, что у наставника неаполитанцев в контракте присутствует пункт, который даёт право специалисту досрочно разорвать контракт при отступных в 8 миллионов евро.