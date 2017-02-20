Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Маурицио Сарри может возглавить "Рому"

"Рому" может возглавить наставник "Наполи" Маурицио Сарри, утверждает Rai Sport.

Такое развитие событий может произойти, если "волкам" так и не удастся договориться по новому соглашению с нынешним наставником команды Лучано Спаллетти. Также отмечается, что у наставника неаполитанцев в контракте присутствует пункт, который даёт право специалисту досрочно разорвать контракт при отступных в 8 миллионов евро.
Теги: Рома Сарри
Сегодня, 18:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.