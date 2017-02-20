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Маурицио Сарри может возглавить "Рому"
"Рому" может возглавить наставник "Наполи" Маурицио Сарри, утверждает Rai Sport.
Такое развитие событий может произойти, если "волкам" так и не удастся договориться по новому соглашению с нынешним наставником команды Лучано Спаллетти. Также отмечается, что у наставника неаполитанцев в контракте присутствует пункт, который даёт право специалисту досрочно разорвать контракт при отступных в 8 миллионов евро.
Такое развитие событий может произойти, если "волкам" так и не удастся договориться по новому соглашению с нынешним наставником команды Лучано Спаллетти. Также отмечается, что у наставника неаполитанцев в контракте присутствует пункт, который даёт право специалисту досрочно разорвать контракт при отступных в 8 миллионов евро.
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