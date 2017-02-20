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Марк Клаттенбург отработает в АПЛ ещё четыре матча

Английский арбитр Марк Клаттенбург решил отсудить ещё четыре матча в АПЛ, информирует The Sun.

После чего, как сообщалось ранее, судья переберётся в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 19:28
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