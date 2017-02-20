Адиль Рами: я очень счастлив в "Севилье"

Защитник "Севильи" Адиль Рами заявил, что не намерен переходить в "Марсель".



"Иногда я думаю о "Марселе" - этот клуб продолжает расти. Однако мне будет сложно решиться на переход в другую команду, потому что я очень счастлив в Севилье. Да и в 31 год лучше быть осторожным. "Севилья" же создала себе хорошую репутацию в Европе", - цитирует Рами BeINSport.