Лучано Спаллетти: если Тотти захочет, то будет играть за "Рому" и в следующем сезоне

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти заявил, что легенда клуба Франческо Тотти может продлить контракт с "волками".



"Если Тотти захочет, то будет играть за "Рому" и в следующем сезоне. Контракты таких игроков, как Тотти, важны. Повлияют ли мои слова каким-то образом на мой личный контракт? Наиболее важными являются игроки. Я получил новый контракт после того, как команда трижды занимала второе место, а когда мы стали пятыми, я ушел", - цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.