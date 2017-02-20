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Лучано Спаллетти: если Тотти захочет, то будет играть за "Рому" и в следующем сезоне
Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти заявил, что легенда клуба Франческо Тотти может продлить контракт с "волками".
"Если Тотти захочет, то будет играть за "Рому" и в следующем сезоне. Контракты таких игроков, как Тотти, важны. Повлияют ли мои слова каким-то образом на мой личный контракт? Наиболее важными являются игроки. Я получил новый контракт после того, как команда трижды занимала второе место, а когда мы стали пятыми, я ушел", - цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.
"Если Тотти захочет, то будет играть за "Рому" и в следующем сезоне. Контракты таких игроков, как Тотти, важны. Повлияют ли мои слова каким-то образом на мой личный контракт? Наиболее важными являются игроки. Я получил новый контракт после того, как команда трижды занимала второе место, а когда мы стали пятыми, я ушел", - цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.
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