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Дмитрий Балашов: Илья Максимов не перейдёт в "Анжи"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник Илья Максимов не перейдет в "Анжи" в текущее трансферное окно.

В субботу появилась информация, что 30-летний игрок может перейти в "Анжи" из-за конфликта с главным тренером команды Сергеем Кирьяковым.

"Информация не соответствует действительности, игрок остается в команде", - цитирует Балашова ТАСС.
Теги: Максимов Анжи Арсенал Тула
Вчера, 23:10
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