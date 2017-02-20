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Кевин Кампль: жду не дождусь завтрашней встречи с "Атлетико"

Полузащитник "Байера" Кевин Кампль поделился ожиданиями от матча с мадридским "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Жду не дождусь завтрашней встречи. Был рад забить "Тоттенхэму", это был очень важный гол. Нам пришлось серьёзно поднапрячься, чтобы выйти в эту стадию турнира, и я с нетерпением жду встречи с "Атлетико", - цитирует Кампля официальный сайт УЕФА.
Теги: Байер Атлетико
Вчера, 23:15
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