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"Барселона" проявляет интерес к защитнику Седрику

Защитником "Саутгемптона" Седриком интересуется "Барселона", информирует The Telegraph.

По информации издания, каталонский клуб попытается приобрести португальца в ближайшее трансферное окно.
Теги: Барселона
Сегодня, 10:46
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