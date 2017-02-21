Алан Ширер: я последовал за своей мечтой, а Уэйн Шоу - за фургоном с гамбургерами

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер рассказал о своем знакомом - колоритном вратаре "Саттон Юнайтед" Уэйне Шоу.45-летний голкипер, который весит более 120 кг, стал популярен после выхода команды в 1/8 финала Кубка Англии, где "Саттон" уступил "Арсеналу"."Мы с ним играли в одной команде на юношеском уровне в "Саутгемптоне". Тогда нам было 14 или 15 лет. Я потом последовал за своей мечтой в премьер-лигу, а он последовал за фургоном с гамбургерами", - сказал Ширер.