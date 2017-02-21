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Алан Ширер: я последовал за своей мечтой, а Уэйн Шоу - за фургоном с гамбургерами

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер рассказал о своем знакомом - колоритном вратаре "Саттон Юнайтед" Уэйне Шоу.

45-летний голкипер, который весит более 120 кг, стал популярен после выхода команды в 1/8 финала Кубка Англии, где "Саттон" уступил "Арсеналу".

"Мы с ним играли в одной команде на юношеском уровне в "Саутгемптоне". Тогда нам было 14 или 15 лет. Я потом последовал за своей мечтой в премьер-лигу, а он последовал за фургоном с гамбургерами", - сказал Ширер.

СЭ
Теги: Ширер
Сегодня, 10:49
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№2 Написал: ediksidorov92 (Сегодня, 12:47) #
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online

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Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
какой процент из занимающихся футболом, становятся профессиональными футболистами? какой процент играет в высших лигах? как процент становится топом?
не всем суждено


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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