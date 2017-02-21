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СМИ: "Рубин" назначит новым гендиректором клуба Рустама Саяхова

В ближайшее время в "Рубине" объявят о назначении нового генерального директора. Им станет Рустам Саяхов, долгое время работавший финансистом в структуре главного спонсора казанцев - компании ТАИФ, а последний год – в должности финансового директора клуба.

В связи с этим нынешний генеральный директор Ильгиз Фахриев станет спортивным директором. Вполне вероятно, назначение произойдет еще до конца февраля, так как заседание попечительского совета должно состояться до первого официального матча команды в году (1 марта четвертьфинал Кубка России против "Сибири").

Многие отмечают, что главный спонсор "Рубина" недоволен нынешнем положением дел. После многомиллионных летних трат на новых футболистов и тренера (по данным Transfermarkt, 41 миллион евро) казанская команда занимает в чемпионате лишь 9-е место.
Однако, как рассказал источник в клубе, о смене курса речи не идет. Бюджет клуба урезан не будет, информирует "СЭ".
Теги: Рубин
Сегодня, 10:55
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№3 Написал: ediksidorov92 (Сегодня, 12:46) #
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Регистрация: 21.02.2017
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
О, товарищ Саахов! Теперь за трансфер Миранчука предложение будет: 20 баранов, холодильник розенлев (финский, хороший) и почетная грамота :)))
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: Академия (Сегодня, 11:29) #
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а чего они хотели, за пол года ЛЧ выиграть? не довольны они. Нех было билла старшего ставить в свое время, пригласили бы сразу сильного тренера и не разбежались бы основные игроки и тратить так не пришлось бы, может и место лучше было. финансисты хренов
Регистрация: 20.06.2016
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