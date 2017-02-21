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"Локомотив": некорректно комментировать текущую ситуацию с Миранчуком

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопрос по поводу трансфера полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в "Рубин".

– Как обстоят дела с трансфером Алексея Миранчука в "Рубин"?

– Я не комментирую трансферы до их совершения. До тех пор, пока документы не подписаны, для меня сделки не существует. Считаю, что некорректно комментировать текущую ситуацию, - цитирует Мещерякова "СЭ".
Теги: Локомотив Миранчук
Сегодня, 11:21
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6
(0)
№6 Написал: ediksidorov92 (Сегодня, 12:49) #
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online

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Регистрация: 21.02.2017
№5 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
отнимет новостную пальму первенства

зависть дело плохое..
smirk


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Регистрация: 10.07.2013
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:44) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Академия
мне даже интересно, если останется, как мирить его будут со всеми, болельщиками локо, семеным итд

А он с кем то ссорился? Скорее все будут рады, а если уйдет никто сильно не расстроится.
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:32) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Скоро Миранчук отнимет новостную пальму первенства у презренных свиней.

smiley
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: Академия (Сегодня, 11:30) #
  • -1
  •  (1)

мне даже интересно, если останется, как мирить его будут со всеми, болельщиками локо, семеным итд
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:22) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скоро Миранчук отнимет новостную пальму первенства у презренных свиней.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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