"Краснодар" на разогреве у Лиги Чемпионов. Превью еврокубковых матчей среды

"Фенербахче" - "Краснодар"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Фенербахче":

"Краснодар":

Статистика личных встреч:

Котировки:

Трансляция матча:

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"Порту" - "Ювентус"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Травмированы:

Под вопросом:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Порту":

"Ювентус":

В В В В В

В В В В В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Севилья" – "Лестер"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Травмированы:

Под вопросом:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Севилья":

"Лестер":

В

П

В В

П П

В

П П

Статистика личных встреч:

Котировки:

Трансляция матча:

Комментатор: