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"Краснодар" на разогреве у Лиги Чемпионов. Превью еврокубковых матчей среды

"Фенербахче" и "Краснодар" вырываются из привычного лигоевропейского графика и сыграют ответную встречу 1/16 финала в среду. "Быкам" предстоит пройти проверку адской стамбульской атмосферой, а турецкая команда попробует воспользоваться преимуществом своего поля и выйти дальше, несмотря на поражение неделю назад. Rusfootball.info предваряет предстоящий матч, а также рассказывает о двух встречах 1/8 финала Лиги Чемпионов, которые пройдут сразу после него.




"Фенербахче" - "Краснодар"



Счет первого матча дает "Краснодару" достаточно хорошие шансы на выход в 1/8 финала. Конечно, если бы на своем поле он забил 2 или 3 мяча, было бы идеальнее, но намного важнее, что "быки" смогли не пропустить и лишили соперника возможности выиграть данное противостояние благодаря преимуществу гостевого гола. Но радоваться пока что рано - всем известно, насколько адская атмосфера царит на стадионе "Фенербахче" и насколько тяжело там играть гостям. Ровно год назад на аналогичной стадии в этом убедился московский "Локомотив", который был бит турецким клубом со счетом 2:0.

Любопытно, что именно с того самого матча "Фенер" вошел в отличную серию, которая на данный момент насчитывает семь домашних еврокубковых побед подряд. Думаю, никто из нас с вами не будет против, если "Краснодар" прервет белую полосу "турок". Или, по крайней мере, сможет повторить "достижения" "Монако" и "Манчестер Юнайтед", которые в этом сезоне проигрывали на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" со счетом 1:2. Как вы понимаете, миссия у российской команды непростая, а имена приведенных клубов, которых "Фенербахче" уже обыграл, служат ярким доказательством его силы.

В первом матче, правда, подопечные Адвоката предстали не в столь грозном виде. Сам тренер признал, что его игроки были хуже соперника. Перед ответной игрой Дик заявил, что в первую очередь ему необходимо наладить качество игры своих футболистов. Шалимов, думается, остался более доволен своей командой. По большому счету, "Краснодар" продемонстрировал несвойственные российским клубам в конце зимы движение, активность и желание показывать хороший футбол.

Нельзя не отметить хорошие дебюты новичков, которых Галицкий прикупил в это трансферное окно. Рамирес и Классон на своем левом фланге привели "турок" в серьезное замешательство. В итоге первый создал сразу несколько опасных моментов, а второй забил единственный в матче гол. Из всего состава "Краснодара" не порадовал разве что Смолов, который хоть и был активен, но ни разу не попал в створ. Наверняка сказывается, что от Федора мы просто-напросто ждем большего, хотя и в этой ситуации можно вспомнить, что один из его ударов угодил в штангу. В любом случае хочется пожелать, чтобы в Стамбуле у лучшего российского нападающего этого сезона было больше результативных действий.

"Краснодар", само собой, в выходные матчей не играл и планомерно готовился к ответной встрече, а вот "Фенербахче" вынужден был провести игру с "Касымпашей". Дик Адвокат решил прибегнуть к ротации и дал отдохнуть практически половине состава, игравшего в Лиге Европы в прошлый четверг. Победного результата при этом его команде не удалось добиться, но и поражения не случилось - матч закончился со счетом 0:0.

В завершении вспомним, что "Краснодар" впервые сыграл в еврокубках два года назад и тогда не вышел из группы в Лиге Европы. Год назад "быки" улучшили свой результат, но вылетели на стадии 1/16 финала. Клуб Галицкого во всем развивается постепенно, из года в год улучшая свои показатели, а потому было бы логично, если бы сейчас он сделал еще один шаг вперед и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

22 февраля, 20:00, стадион "Шюкрю Сараджоглу", Стамбул
Главный судья: Павел Рачковски (Польша)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Фенербахче": Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Соу, Эменике
"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберёзкин, Каборе, Газинский, Классон, Смолов, Вандерсон
Результат первого матча: 0:1
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:1
Котировки: 1.77 - 3.54 - 5.23
Трансляция матча: "Краснодар" на разогреве у Лиги Чемпионов. Превью еврокубковых матчей среды
Комментаторы: Дмитрий Шнякин, Денис Казанский


"Порту" - "Ювентус"



Сразу после встречи "Фенербахче" и "Краснодара" восхитительный по своей афише матч состоится в Португалии. Казалось бы, "Порту" - "Ювентус" не самая громкая вывеска по сравнению с теми же "ПСЖ" - "Барса" и "Бавария" - "Арсенал", но на деле именно она оказывается самой увлекательной. Португальский клуб находится в отличной форме - из 12 последних матчей он выиграл 11, а его последнее поражение датировано 27 сентября, когда во втором туре Лиги Чемпионов он уступил "Лестеру".

Несмотря на беспроигрышную серию в чемпионате Португалии "Порту" идет не на первом месте. От лидирующей "Бенфики" он отстает на одно очко. В прошедшие выходные подопечные Нуну Эшпириту Санту разгромили "Тонделу" со счетом 4:0, при этом свой очередной гол забил новичок клуба нападающий Соарес. "Ювентус" мог бы похвалиться аналогичной победой, но на 93-й минуте пропустил гол от Чочева, и матч с "Палермо" завершился со счетом 4:1.

Впрочем, этот пропущенный мяч никак не влияет на фантастическую форму "Ювентуса", который выиграл 13 из 14 последних матчей. Более того, "туринцы" без поражений прошли групповой этап Лиги Чемпионов, а в гостевых поединках неизменно одерживали победы. В чемпионате Италии у "Юве" все хорошо, а потому, думается, именно на матч с "Порту" они будут делать большую ставку. В прошлом сезоне итальянский клуб был невероятно близок к выходу в четвертьфинал, но в дополнительное время уступил "Баварии". Очевидно, на этот раз "Ювентус" не захочет повторять ошибки прошлого, но и "Порту" рассчитывает на большой успех.

22 февраля, 22:45, стадион "Драгау", Порту
Главный судья: Феликс Брых (Германия)
Дисквалифицированы: нет – нет
Травмированы: нет – нет
Под вопросом: нет – Бардзальи, Кьеллини
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Порту": Касильяс - Макси Перейра, Маркано, Фелипе, Алекс Теллес - Данило, Эррера, Оливер Торрес - Браими, Андре Силва, Соарес
"Ювентус": Буффон - Лихтштайнер, Бенатия, Кьеллини, Алекс Сандро - Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич - Игуаин
Последние матчи: В В В В В / В В В В В
Статистика личных встреч: 3 +0 =1 -2 2:5
Котировки: 3.67 - 3.17 - 2.21
Трансляция матча:
Комментаторы: Георгий Черданцев, Нобель Арустамян


"Севилья" – "Лестер"



Эта пара в 1/8 финала считается наименее любопытной не только из-за скромных имен клубов (относительно уровня Лиги Чемпионов), но и из-за наличия в ней ярко выраженного фаворита. Жизнь сурово колотит "Лестер", который поле грандиозного успеха в прошлом сезоне рискует по итогам нынешнего потерять все. Команда Раньери аутсайдер противостояния с "Севильей" по многим причинам. В первую очередь из-за их собственной плохой формы и неудачных выступлений. Действующий чемпион Англии на прошедших выходных в большинстве проиграл "Миллуолу" и вылетел из кубка Англии, а в Премьер-Лиге находится в шаге от зоны вылета.

Только Лига Чемпионов является для "Лестера" отдушиной. На групповом этапе "англичане" играли хорошо и заняли первое место в своей группе. В этой связи мелькает небольшая надежда, что и в плей-офф они преобразятся, навязав серьезную борьбу "Севилье". "Андалусийцы", три года подряд выигрывавшие Лигу Европы, на этот раз сумели пробиться в 1/8 финала главного европейского турнира. При всей их титулованности это лишь третий случай в их современной истории, а первые два заканчивались провалами - "Севилья" вылетала на первой стадии плей-офф после поражений от "Фенербахче" и от ЦСКА.

Сейчас, конечно, у испанского клуба отличный шанс пробиться в четвертьфинал Лиги Чемпионов. К играм с "Лестером" он подходит в хорошей форме. В последних восьми матчах "севильцы" проиграли лишь однажды, а в чемпионате Испании идут сразу после "Реала" и "Барселоны". Проблемой для главного тренера "Севильи" Хорхе Сампаоли могла бы стать дисквалификация Меркадо, но Пареха вовремя восстановился после травмы, уже провел несколько полноценных тренировок и должен сыграть в центре обороны вместе с Рами.

22 февраля, 22:45, стадион "Рамон Санчес-Писхуан", Севилья
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Дисквалифицированы: Меркадо – нет
Травмированы: Лассо, Тремулинас – нет
Под вопросом: нет – Ваге, Слимани, Ульоа
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Севилья": Рико - Мариано, Рами, Пареха, Эскудеро - Франко Васкес, Насри, Н'Зонзи, Витоло - Йоветич, Бен-Йеддер
"Лестер": Шмейхель - Симпсон, Морган, Хат, Фухс - Дринкуотер, Марез, Ндиди, Грей - Оказаки, Варди
Последние матчи: В П Н В В / П П В П П
Статистика личных встреч: не встречались
Котировки: 1.39 - 4.82 - 8.78
Трансляция матча:
Комментатор: Владислав Батурин

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Краснодар Фенербахче Ювентус Лестер
Сегодня, 10:00
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№1 Написал: Buiser812 (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи быкам! сегодня она не помешает


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
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