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Новое испытание Гвардиолы и ревашистские настроения "фармацевтов"
Лига Чемпионов продолжает вступать в свои права, и сегодня еще четыре команды возобновят свои выступления в одном из главных клубных турниров мира. Rusfootball.info рассказывает о раскладах, окружающих эти поединки.
"Манчестер Сити" (Англия) – "Монако" (Франция)
Манчестер. Стадион "Этихад"
Начало встречи – 22:45 (мск)
Арбитр – Антонио Лаос (Испания)
Не сыграют: Жезус, Компани, Гюндоган – Джемерсон, Боскилья
Накануне старта текущего сезона Хосеп Гвардиола говорил о том, что владелец "Ман Сити" не поставил перед ним конкретных задач, а просто сказал: "Работай, и посмотрим, что у тебя получится". Вполне вероятно, что так оно и было. Однако нет никаких сомнений в том, что боссы "голубой луны" видели в Пепе специалиста, способного поднять команду на совершенно новый уровень.
Разумеется, для этого требуется время, однако Гвардиола – столь неоднозначная фигура в современном футболе, что все его действия рассматриваются под микроскопом, и любые неудачи мгновенно превращаются в мощный пресс, давящий на каталонца. Он вроде бы и привык к подобной участи, но его поведение на скамейке запасных во время поединков "горожан" заставляет сделать вывод, что полностью к ситуации, которая настигла его в Англии, экс-настаник "Барселоны" и "Баварии" готов не был.
Стартовав в АПЛ с серии эффектных побед, "Сити" постепенно сдал, начал регулярно допускать осечки, а подчас и откровенно проваливать матчи. На данный момент манкунианцы идут вторым, однако восьмиочковое отставание от "Челси" оставляет им не так много шансов на чемпионство. С другой стороны, в текущем розыгрыше английского первенства продолжается отчаянная борьба за места в первой четверке, так что над "голубой луной" висит вполне реальная угроза падения за пределы зоны Лиги Чемпионов.
Поклонники "МС" ждали от Гвардиолы явно не этого, тем более что и футбол-то его подшефные демонстрируют отнюдь не блестящий. Идеи каталонского тренера понятны, но в его нынешнем клубе они работают далеко не всегда, а порой даже оборачиваются такими кошмарами, как 0:4 от "Эвертона". Но у Хосепа есть прекрасный шанс изменить отношение к себе. Для этого ему необходимо подарить "Манчестер Сити" то, о чем "голубая луна" мечтает с самого начала своей новейшей истории – успех в ЛЧ. И первым барьером на пути к этой цели является "Монако".
Нет смысла вспоминать о том, как монегаски два года тому назад остановили в 1/8 финала другого представителя Англии – "Арсенал". Это было здорово, вот только из того состава в стане "красно-белых" практически никого не осталось. Набор футболистов у все еще возглавляющего французский клуб португальца Леонарду Жардима сменился почти на 100%, а вместе с тем серьезных изменений претерпела и игра "Монако".
Сегодняшний коллектив Жардима делает ставку на доминирование, быстрые фланги, высокий прессинг и мощную атаку. Об этом красноречиво свидетельствует статистика "Монако" в текущем розыгрыше Лиги 1: лидируя в первенстве Франции, монегаски наколотили в ворота соперников 76 мячей! У их ближайшего преследователя по этому показателю, ПСЖ, в активе всего-то 50 голов. Вернул себе былую форму колумбийский бомбардир Радамель Фалькао, на счету коего 16 точных ударов. Да и вообще команда Леонарду Жардима пребывает ныне в отличном состоянии: бывшие соперники ЦСКА по группе в течение восьми последних туров своего чемпионата выиграли шесть раз и дважды свели встречи к ничьим.
Вообще говоря, сегодняшнее противостояние обещает быть невероятно увлекательным, ведь философия "Ман Сити" очень схожа с теми идеями, которые воплощает в жизнь наставник "Монако". Потому будет крайне любопытно посмотреть, как он выстроит игру своих подопечных на "Этихаде". Попытаются ли гости играть в свой футбол или все-таки отдадут мяч сопернику? Или же манкунианцы отберут его силой? Скоро узнаем.
Фаворитом этой пары, вне всяких сомнений, является "Манчестер Сити", у коего, как ни крути, просто более классный состав. Однако это вовсе не означает, что у "Монако" нет шансов. Я уверен, что монегаски сумеют навязать англичанам очень серьезную борьбу, тем более что в составе "МС" зияет большая пробоина: Габриэл Жезус, великолепно дебютировав за "горожан" и мгновенно превратившись в важнейшую для них фигуру, получил очень неприятную травму и выбыл на 2-3 месяца. Учитывая не самую лучшую форму Серхио Агуэро, это превращается для Гвардиолы в дополнительную трудность. Отсутствие в составе "Монако" дисквалифицированного Джемерсона меркнет на таком фоне.
Ориентировочные составы
"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунз, Коларов, Фернандиньо, де Брюйне, Я.Туре, Сильва, Стерлинг, Агуэро, Сане.
"Монако": Субашич, А.Туре, Глик, Сидибе, Менди, Силва, Моутиньо, Бакайоко, Лемар, Жермен, Фалькао.
"Байер" (Леверкузен, Германия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания)
Леверкузен. Стадион "БайАрена"
Начало встречи – 22:45 (мск)
Арбитр – Уильям Коллум (Шотландия)
Не сыграют: Та, Чаханоглу – Годин, Хуанфран, Тьяго, Аугусто Фернандес
Из Леверкузена явно веет жаждой реванша. Ровно два года назад "Байер" и "Атлетико" пересеклись на этой же стадии турнира, и это был как раз тот случай, когда победителя во многом определила удача: немцы и испанцы обменялись домашними победами 1:0, а в серии пенальти "матрасники" оказались на один удар точнее. Большинство участников тех встреч в строю, во главе команд все так же Роджер Шмидт и Диего Симеоне (а также помощник последнего Херман Бургос, который едва не подрался весной 2015-го с главным тренером "Байера") – самое время подумать о мести.
Наставник "Атлетико" не скрывает, что в нынешнем сезоне главной целью его команды является Кубок Чемпионов, дважды ускользавший от нее в течение трех последних лет. На внутренней арене "кольчонерос" в этот раз не сражаются за титул и видят своей задачей финиш в первой четверке. Так что нет сомнений в том, что на поле "БайАрены" гости выйдут мотивированными до предела.
Однако то же самое касается и "фармацевтов". Для них Лиги Чемпионов способна стать настоящей отдушиной, ведь в целом игровой год складывается для "Байера" не лучшим образом. В бундеслиге леверкузенская команда увязла в середине таблицы и вполне может оказаться вообще за пределами еврокубковой зоны. В последнее время подопечные Роджера Шмидта, правда, немного пришли в себя, одержав две победы, но этого слишком мало, чтобы говорить о стабильность. У того же "Атлетико" показатели более яркие: шесть викторий и две мировые в восьми последних турах Примеры.
Думается, есть все основания называть "матрасников" фаворитами данной пары. Вот только шансы уравнивает кадровая ситуация. Если Шмидт из основных футболистов не может рассчитывать только на Чаханоглу, то для Симеоне отсутствие Хуанфрана, Година и Тьяго означает серьезное ослабление командой игры, компенсировать которое крайне затруднительно. Радовать аргентинского специалиста может разве что возвращение в строй Яна Облака, готового сыграть в Германии.
А еще интересно, кто же составит пару Гризманну в атаке "Атлетико". Против хихонского "Спортинга" в основе вышел Фернандо Торрес, однако обошелся без забитых мячей, тогда как заменивший его Гамейро в течение получаса игрового времени сотворил "трюк со шляпой"…
И последнее. Как вы, думаю, прекрасно помните, в 2002 году "Байер" поднял на уши всю Европу, добравшись до финала ЛЧ, где он уступил "Реалу". Так вот, с тех пор леверкунезнскому клубу с четырех попыток ни разу не удалось преодолеть первый весенний раунд плей-офф главного еврокубка.
Ориентировочные составы
"Байер": Лено, Хенрикс, Драгович, Топрак, Венделл, Бельараби, Арангис, Кампль, Брандт, Хаверц, Эрнандес.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Карраско, Гризманн, Гамейро.
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Манчестер Сити" (Англия) – "Монако" (Франция)
Манчестер. Стадион "Этихад"
Начало встречи – 22:45 (мск)
Арбитр – Антонио Лаос (Испания)
Не сыграют: Жезус, Компани, Гюндоган – Джемерсон, Боскилья
Накануне старта текущего сезона Хосеп Гвардиола говорил о том, что владелец "Ман Сити" не поставил перед ним конкретных задач, а просто сказал: "Работай, и посмотрим, что у тебя получится". Вполне вероятно, что так оно и было. Однако нет никаких сомнений в том, что боссы "голубой луны" видели в Пепе специалиста, способного поднять команду на совершенно новый уровень.
Разумеется, для этого требуется время, однако Гвардиола – столь неоднозначная фигура в современном футболе, что все его действия рассматриваются под микроскопом, и любые неудачи мгновенно превращаются в мощный пресс, давящий на каталонца. Он вроде бы и привык к подобной участи, но его поведение на скамейке запасных во время поединков "горожан" заставляет сделать вывод, что полностью к ситуации, которая настигла его в Англии, экс-настаник "Барселоны" и "Баварии" готов не был.
Стартовав в АПЛ с серии эффектных побед, "Сити" постепенно сдал, начал регулярно допускать осечки, а подчас и откровенно проваливать матчи. На данный момент манкунианцы идут вторым, однако восьмиочковое отставание от "Челси" оставляет им не так много шансов на чемпионство. С другой стороны, в текущем розыгрыше английского первенства продолжается отчаянная борьба за места в первой четверке, так что над "голубой луной" висит вполне реальная угроза падения за пределы зоны Лиги Чемпионов.
Поклонники "МС" ждали от Гвардиолы явно не этого, тем более что и футбол-то его подшефные демонстрируют отнюдь не блестящий. Идеи каталонского тренера понятны, но в его нынешнем клубе они работают далеко не всегда, а порой даже оборачиваются такими кошмарами, как 0:4 от "Эвертона". Но у Хосепа есть прекрасный шанс изменить отношение к себе. Для этого ему необходимо подарить "Манчестер Сити" то, о чем "голубая луна" мечтает с самого начала своей новейшей истории – успех в ЛЧ. И первым барьером на пути к этой цели является "Монако".
Нет смысла вспоминать о том, как монегаски два года тому назад остановили в 1/8 финала другого представителя Англии – "Арсенал". Это было здорово, вот только из того состава в стане "красно-белых" практически никого не осталось. Набор футболистов у все еще возглавляющего французский клуб португальца Леонарду Жардима сменился почти на 100%, а вместе с тем серьезных изменений претерпела и игра "Монако".
Сегодняшний коллектив Жардима делает ставку на доминирование, быстрые фланги, высокий прессинг и мощную атаку. Об этом красноречиво свидетельствует статистика "Монако" в текущем розыгрыше Лиги 1: лидируя в первенстве Франции, монегаски наколотили в ворота соперников 76 мячей! У их ближайшего преследователя по этому показателю, ПСЖ, в активе всего-то 50 голов. Вернул себе былую форму колумбийский бомбардир Радамель Фалькао, на счету коего 16 точных ударов. Да и вообще команда Леонарду Жардима пребывает ныне в отличном состоянии: бывшие соперники ЦСКА по группе в течение восьми последних туров своего чемпионата выиграли шесть раз и дважды свели встречи к ничьим.
Вообще говоря, сегодняшнее противостояние обещает быть невероятно увлекательным, ведь философия "Ман Сити" очень схожа с теми идеями, которые воплощает в жизнь наставник "Монако". Потому будет крайне любопытно посмотреть, как он выстроит игру своих подопечных на "Этихаде". Попытаются ли гости играть в свой футбол или все-таки отдадут мяч сопернику? Или же манкунианцы отберут его силой? Скоро узнаем.
Фаворитом этой пары, вне всяких сомнений, является "Манчестер Сити", у коего, как ни крути, просто более классный состав. Однако это вовсе не означает, что у "Монако" нет шансов. Я уверен, что монегаски сумеют навязать англичанам очень серьезную борьбу, тем более что в составе "МС" зияет большая пробоина: Габриэл Жезус, великолепно дебютировав за "горожан" и мгновенно превратившись в важнейшую для них фигуру, получил очень неприятную травму и выбыл на 2-3 месяца. Учитывая не самую лучшую форму Серхио Агуэро, это превращается для Гвардиолы в дополнительную трудность. Отсутствие в составе "Монако" дисквалифицированного Джемерсона меркнет на таком фоне.
Ориентировочные составы
"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунз, Коларов, Фернандиньо, де Брюйне, Я.Туре, Сильва, Стерлинг, Агуэро, Сане.
"Монако": Субашич, А.Туре, Глик, Сидибе, Менди, Силва, Моутиньо, Бакайоко, Лемар, Жермен, Фалькао.
"Байер" (Леверкузен, Германия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания)
Леверкузен. Стадион "БайАрена"
Начало встречи – 22:45 (мск)
Арбитр – Уильям Коллум (Шотландия)
Не сыграют: Та, Чаханоглу – Годин, Хуанфран, Тьяго, Аугусто Фернандес
Из Леверкузена явно веет жаждой реванша. Ровно два года назад "Байер" и "Атлетико" пересеклись на этой же стадии турнира, и это был как раз тот случай, когда победителя во многом определила удача: немцы и испанцы обменялись домашними победами 1:0, а в серии пенальти "матрасники" оказались на один удар точнее. Большинство участников тех встреч в строю, во главе команд все так же Роджер Шмидт и Диего Симеоне (а также помощник последнего Херман Бургос, который едва не подрался весной 2015-го с главным тренером "Байера") – самое время подумать о мести.
Наставник "Атлетико" не скрывает, что в нынешнем сезоне главной целью его команды является Кубок Чемпионов, дважды ускользавший от нее в течение трех последних лет. На внутренней арене "кольчонерос" в этот раз не сражаются за титул и видят своей задачей финиш в первой четверке. Так что нет сомнений в том, что на поле "БайАрены" гости выйдут мотивированными до предела.
Однако то же самое касается и "фармацевтов". Для них Лиги Чемпионов способна стать настоящей отдушиной, ведь в целом игровой год складывается для "Байера" не лучшим образом. В бундеслиге леверкузенская команда увязла в середине таблицы и вполне может оказаться вообще за пределами еврокубковой зоны. В последнее время подопечные Роджера Шмидта, правда, немного пришли в себя, одержав две победы, но этого слишком мало, чтобы говорить о стабильность. У того же "Атлетико" показатели более яркие: шесть викторий и две мировые в восьми последних турах Примеры.
Думается, есть все основания называть "матрасников" фаворитами данной пары. Вот только шансы уравнивает кадровая ситуация. Если Шмидт из основных футболистов не может рассчитывать только на Чаханоглу, то для Симеоне отсутствие Хуанфрана, Година и Тьяго означает серьезное ослабление командой игры, компенсировать которое крайне затруднительно. Радовать аргентинского специалиста может разве что возвращение в строй Яна Облака, готового сыграть в Германии.
А еще интересно, кто же составит пару Гризманну в атаке "Атлетико". Против хихонского "Спортинга" в основе вышел Фернандо Торрес, однако обошелся без забитых мячей, тогда как заменивший его Гамейро в течение получаса игрового времени сотворил "трюк со шляпой"…
И последнее. Как вы, думаю, прекрасно помните, в 2002 году "Байер" поднял на уши всю Европу, добравшись до финала ЛЧ, где он уступил "Реалу". Так вот, с тех пор леверкунезнскому клубу с четырех попыток ни разу не удалось преодолеть первый весенний раунд плей-офф главного еврокубка.
Ориентировочные составы
"Байер": Лено, Хенрикс, Драгович, Топрак, Венделл, Бельараби, Арангис, Кампль, Брандт, Хаверц, Эрнандес.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Карраско, Гризманн, Гамейро.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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