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Тренер вратарей "Зенита": будем развивать традицию, когда Дзюба целует меня в лысину

Тренер вратарей "Зенита" Томислав Рогич высказал свое мнение о капитане команды Артеме Дзюбе.

— Вы смотрели теннис с Дзюбой и Кокориным. Артем предлагал спор: кто проиграет, целует вас в лысину. Как часто вас целуют в "Зените"?

— Когда Дзюба целует меня в лысину, то забивает. Он дважды целовал меня перед матчем и дважды забивал. Потом он решил: "Я теперь буду каждый раз тебя целовать, как Блан Бартеза". Так получилось, что два раза подряд он этого не сделал - и не забил. Тогда я спросил: "Почему ты меня не целуешь? Поэтому и не забиваешь". Он схватился за голову: "Точно, Тома, я забыл". Будем развивать эту традицию, но только в официальных матчах. Договорились, что не стоит тратить фарт на товарняки.

— Дзюба — капитан "Зенита". Почему?

— Дзюба отличный парень, он создает атмосферу. Когда плохо, собирает всех вместе, настраивает. У него есть задатки лидера. Посмотрим, как он проведет этот сезон. Дай бог, чтобы у Артема все получилось, чтобы "Зенит" стал чемпионом. Он должен стать лидером, но главное, чтобы не забывал меня целовать.

В раздевалке он заряжает всех эмоциями, а на поле играет до конца. Ему легче общаться с судьями, чем Кришито, Хави Гарсии или Данни. Если есть, что сказать, он сможет быстрее это донести. Когда легионер нервничает, то не может быстро говорить по-русски. А Дзюба способен быстро и правильно донести свои мысли до судьи. Но главное - у Артема есть характер, он настоящий капитан, - цитирует Рогича "Матч ТВ".
Теги: Зенит Дзюба
Сегодня, 11:59
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17
(2)
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Не Блан или Бартез, а Бздю одно.


Вот и новая традиция в голубоватом клубе зародилась - целовать лысого..
Видимо, сразу после пропуска через туннель.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№16 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:49) #
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Болеет за:
«Спартак»

Цитата: Blessing
Цитата: vlees
C приходом Молло питерский недоклуб совсем поплыл,целуются,скоро лизаться начнут после забитых мячей
И что в этом плахого?

для питарасов вроде тебя и тебе подобных конечно никуя smile


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
C приходом Молло питерский недоклуб совсем поплыл,целуются,скоро лизаться начнут после забитых мячей

И что в этом плахого? kissing_closed_eyes


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: ediksidorov92 (Сегодня, 12:45) #
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online

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Регистрация: 21.02.2017
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
гомосеки зенитовские ..тьфу мля


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:39) #
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online

Прикольно. Поржал.
Регистрация: 7.03.2016
№11 Написал: vlees (Сегодня, 12:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
C приходом Молло питерский недоклуб совсем поплыл,целуются,скоро лизаться начнут после забитых мячей dizzy_face
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: РВСН 86-88
макушку ещё ничего, как-бы другую часть тела не подставил.

Умно, какие еще фантазии разыгрываются в голове почтенных серьёзных поросят??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
главное, чтобы во время сего действа не выскочил из ниоткуда молло, подставив свою макушку

макушку ещё ничего, как-бы другую часть тела не подставил.. laughing


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№8 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:22) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он должен стать лидером, но главное, чтобы не забывал меня целовать.

там точно про лидера говорится..
Регистрация: 14.12.2011
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:21) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Делом надо заниматься,а не лысины целовать, есть у нас уже один целовальник, так заепал свиней своим бесполезным лобзанием, что ему замену нашли в лице Селихова.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Кепончег УЕФА
главное, чтобы во время сего действа не выскочил из ниоткуда молло, подставив свою макушку


А когда Де Зеув у вас был в команде, Ребров штанги еще не целовал? Мог ведь тоже казус произойти...


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:12) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Томислав Рогич
главное, чтобы не забывал меня целовать

хочет быть любимой женой что ли?

Цитата: Кепончег УЕФА
главное, чтобы во время сего действа не выскочил из ниоткуда молло, подставив свою макушку

этот может другую макушку подставить...
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:12) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не Блан или Бартез, а Бздю одно.Молло пусть лучше поцелует в одно место.Смотришь,кто-то и полюбит.
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:09) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Да вы там все уже давно перецеловались, если не сказать больше. и за волосёнки друг друга оттаскали и через тоннели попропускали. Тьфу на Го Мо Сяу.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:08) #
  • -3
  •  (7)

любви не хватает?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:05) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
главное, чтобы во время сего действа не выскочил из ниоткуда молло, подставив свою макушку


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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