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Александр Зуев: однажды Каррера дал такую установку, что все содрогнулись
Полузащитник "Спартака" Александр Зуев, который ближайшие полгода проведет в аренде в "Крыльях Советов" рассказал о мотиваторе Массимо Каррере.
- За те годы, что вы в "Спартаке", сейчас в команде собрался самый дружный коллектив?
- Думаю, да. Все эти полгода ребята были друг за друга. Реально команда – все катятся, пластаются, бьются.
- Это заслуга Карреры?
- И Аленичева, и Карреры.
- Многие говорят об итальянце как об очень сильном мотиваторе. Вспомните характерный момент.
- Например, установка перед игрой с "Ростовом". У нас тогда была серия не очень удачных матчей, психологически важно было победить. На установке он серьезно повысил голос. Говорил: "Выйдите и порвите их!". А рядом с ним стоял макет с бумажными листками. Так он как дал по нему кулаком – тот метров на пять отлетел. Все содрогнулись, подумали: "Ничего себе". В итоге поехали на игру и выиграли.
Советский спорт
- За те годы, что вы в "Спартаке", сейчас в команде собрался самый дружный коллектив?
- Думаю, да. Все эти полгода ребята были друг за друга. Реально команда – все катятся, пластаются, бьются.
- Это заслуга Карреры?
- И Аленичева, и Карреры.
- Многие говорят об итальянце как об очень сильном мотиваторе. Вспомните характерный момент.
- Например, установка перед игрой с "Ростовом". У нас тогда была серия не очень удачных матчей, психологически важно было победить. На установке он серьезно повысил голос. Говорил: "Выйдите и порвите их!". А рядом с ним стоял макет с бумажными листками. Так он как дал по нему кулаком – тот метров на пять отлетел. Все содрогнулись, подумали: "Ничего себе". В итоге поехали на игру и выиграли.
Советский спорт
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