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Алексей Смертин: приложу все усилия, чтобы расизму и дискриминации не было места

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин прокомментировал свое назначение на пост инспектора РФС по борьбе с расизмом.

"Для меня это важное и чрезвычайно ответственное назначение. Я приложу все усилия для того, чтобы в футбольной истории моей страны расизму и дискриминации не было места. Напомню, что Россия – многонациональная страна, в которой ежедневно мирно уживаются около двухсот народностей.

Те моменты человеческой нетерпимости к расовым различиям, которые случаются в футбольном мире, являются большой международной проблемой. Могу сказать об этом совершенно точно, так как помимо России я выступал за профессиональные футбольные клубы Франции и Англии.

В преддверии Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018 Россия, как страна, принимающая столь крупные международные турниры, должна показать пример глобальной толерантности как на футбольном поле, так и за его пределами. И мы обязательно его покажем!", - цитирует Смертина официальный сайт РФС.
Теги: Смертин
Сегодня, 12:46
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
а почему у нас борец с расизмом и дискриминацией белый мужчина? что за расизм и дискриминация?
Регистрация: 16.03.2010
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