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"Кубань" расторгла контракт с укаинским хавбеком Игорем Жураховским

Футбольный клуб "Кубань" и полузащитник Игорь Жураховский приняли решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию сторон, передает официальный сайт желто-зеленых.

"Мы благодарим Игоря Жураховского за сотрудничество и желаем футболисту успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в сообщении "Кубани".
Теги: Кубань
Сегодня, 15:41
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№1 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 16:43) #
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На майдан его
Регистрация: 12.02.2017
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