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Игорь Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке Конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира (2)
Игорь Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке Конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира (2)
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Игорь Акинфеев: сколько раз обращался к нашим болельщикам: "Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря" (11)
Игорь Акинфеев: сколько раз обращался к нашим болельщикам: "Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря" (11)
"Кубань" расторгла контракт с укаинским хавбеком Игорем Жураховским
Футбольный клуб "Кубань" и полузащитник Игорь Жураховский приняли решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию сторон, передает официальный сайт желто-зеленых.
"Мы благодарим Игоря Жураховского за сотрудничество и желаем футболисту успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в сообщении "Кубани".
"Мы благодарим Игоря Жураховского за сотрудничество и желаем футболисту успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в сообщении "Кубани".
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