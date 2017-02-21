Вратарь "Саттон Юнайтед": согласился бы перейти в "Арсенал" за шесть пирогов

Вратарь "Саттон Юнайтед" Уэйн Шоу стал героем программы "Доброе утро, Британия" на телеканале ITV.



45-летний запасной страж ворот "Саттона" отметился во встрече 1/8 финала Кубка Англии с "Арсеналом" (0:2) после того, как в конце второго тайма съел пирог на скамейке запасных.



Ведущий программы спросил Шоу в эфире, перешел бы тот в "Арсенал", на что вратарь, вес которого составляет 125 килограммов, ответил, что согласился бы стать "канониром" за шесть пирогов.



