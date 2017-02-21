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"СКА-Хабаровск" переиграл "Спартак-2" в серии пенальти

В матче плей-офф Кубка ФНЛ между "СКА-Хабаровском" и "Спартаком-2" в серии послематчевых пенальти победа досталась хабаровчанам.

В матче за 9-е место "СКА-Хабаровск" встретится со "Спартаком" из Нальчика. "Спартак-2" поборется за 11-ю строчку с "Шинником"

Кубок ФНЛ. Плей-офф

"СКА-Хабаровск" - "Спартак-2" - 1:1 (5:4)

Голы: Ломовицкий, 26, Астафьев, 49

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Киреев, Купчин, Микуцкис, Калинский, Карасев (Черевко, 45), Дедечко (Корян, 77), Плётин, Димидко (Астафьев, 46), Дьяченко, Кобялко (Лескано, 44)

"Спартак-2": Терёшкин, Рассказов, Мамин, Красильниченко, Миронов, Ломовицкий, Бабаев, Цыганков (Самсонов, 65), Синодзука, Руденко, Нимели (Федчук, 65).
Теги: СКА-Хабаровск Спартак-2
Сегодня, 15:59
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(1)
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чета не везет нам с Хабаровском smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:31) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
эх молодежжж, молодежжж
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:30) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
18-летний нападающий Идриса Самбу сменил «Порту» на «Спартак», сообщает португальское издание Maisfutebol. Контракт португальского футболиста с красно-белыми рассчитан на три с половиной года.

Самбу являлся игроком «Порту» с 2013 года, а до этого выступал за лиссабонский «Спортинг». Вызывался в юношеские сборные Португалии разных возрастов — от U15 до U18. Играл за «Порту» в Юношеской лиге УЕФА.

надо искать и в этом направлении..
они голодны до побед,чем наши ребятишки
мне понравилось,как наш другой новобранец сегодня технично по бровке убрал и сделал гол..Удачи им в Спартаке!
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:19) #
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18-летний нападающий Идриса Самбу сменил «Порту» на «Спартак», сообщает португальское издание Maisfutebol. Контракт португальского футболиста с красно-белыми рассчитан на три с половиной года.

Самбу являлся игроком «Порту» с 2013 года, а до этого выступал за лиссабонский «Спортинг». Вызывался в юношеские сборные Португалии разных возрастов — от U15 до U18. Играл за «Порту» в Юношеской лиге УЕФА.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:16) #
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online

Негр в первом тайме понравился, хороший голешник сделал.
Но в команду пока не вписан, часто не знал, куда бежать.
Регистрация: 22.09.2009
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