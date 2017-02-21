"СКА-Хабаровск" переиграл "Спартак-2" в серии пенальти

В матче плей-офф Кубка ФНЛ между "СКА-Хабаровском" и "Спартаком-2" в серии послематчевых пенальти победа досталась хабаровчанам.



В матче за 9-е место "СКА-Хабаровск" встретится со "Спартаком" из Нальчика. "Спартак-2" поборется за 11-ю строчку с "Шинником"



Кубок ФНЛ. Плей-офф



"СКА-Хабаровск" - "Спартак-2" - 1:1 (5:4)



Голы: Ломовицкий, 26, Астафьев, 49



"СКА-Хабаровск": Криворучко, Киреев, Купчин, Микуцкис, Калинский, Карасев (Черевко, 45), Дедечко (Корян, 77), Плётин, Димидко (Астафьев, 46), Дьяченко, Кобялко (Лескано, 44)



"Спартак-2": Терёшкин, Рассказов, Мамин, Красильниченко, Миронов, Ломовицкий, Бабаев, Цыганков (Самсонов, 65), Синодзука, Руденко, Нимели (Федчук, 65).