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Гонсало Игуаин: "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов
Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" заявил, что туринской команде по силам выиграть главный европейский турнир.
"Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов, но нам нужно быть собраннее. Я знаю, что у нас сильная команда и мы можем добраться до финала турнира. Этот долгий путь к финалу мы должны начать с матча против "Порту", - цитирует игрока La Stampa.
"Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов, но нам нужно быть собраннее. Я знаю, что у нас сильная команда и мы можем добраться до финала турнира. Этот долгий путь к финалу мы должны начать с матча против "Порту", - цитирует игрока La Stampa.
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