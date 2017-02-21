Гонсало Игуаин: "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" заявил, что туринской команде по силам выиграть главный европейский турнир.



"Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов, но нам нужно быть собраннее. Я знаю, что у нас сильная команда и мы можем добраться до финала турнира. Этот долгий путь к финалу мы должны начать с матча против "Порту", - цитирует игрока La Stampa.