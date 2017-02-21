Эден Азар: Конте придал команде уверенности

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что наставник "аристократов" Антонио Конте добавил команде уверенности после провального сезона.



"В прошлом сезоне я был не в лучшей форме. Но я учусь на своих ошибках. Я сделал всё, что от меня зависит и вернулся на свой прежний уровень. Всегда сложно вернуться на поле после провального сезона, но Конте придал команде уверенности. Сейчас я счастлив в клубе. Это лучший отрезок в моей карьере", - цитирует игрока Goal.