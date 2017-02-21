Висенте Иборра: не забывайте, что "Лестер" в минувшем сезоне завоевал чемпионство

Полузащитник "Севильи" Висенте Иборра в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лестера" заявил, что шансы команд в этом противостоянии равны.



"Шансы в этом матч равны. Мы уважаем нашего соперника, несмотря на провальный сезон в чемпионате Англии. Да, сейчас они на дне турнирной таблицы, но мы не должны забывать, что в минувшем сезоне они завоевали чемпионство", - цитирует игрока Goal.