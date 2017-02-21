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"Саттон" уволил вратаря, съевшего пирог во время матча

"Саттон" уволил своего запасного вратаря Уэйна Шоу, который во время матча Кубка страны против "Арсенала" съел пирог, сообщает Sky News.

Напомним, что перед началом матча одна из букмекерских контор предложила ставку на то, что Шоу съест пирог во время игры с коэффициентом 8 к 1. Голкипер сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных. Позднее игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении вратаря.
Сегодня, 20:05
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:54) #
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не гуманно для "гуманной" гейропы smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: тарантул (Сегодня, 20:07) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
sweat_smile
Регистрация: 21.02.2017
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