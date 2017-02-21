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Алекс Сандро: в среду вечером друзей на поле не будет
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился от матча против "Порту" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Там у меня много друзей. Надеюсь, "Порту" выиграет чемпионат Португалии, но в среду вечером друзей на поле не будет. У "Порту" отличные игроки, они не сдаются на протяжении всех 90 минут, особенно дома. Но мы готовы ко всем трудностям. "Ювентус" и я лично хотим пройти в каждом турнире как можно дальше", - цитирует Сандро официальный сайт клуба.
"Там у меня много друзей. Надеюсь, "Порту" выиграет чемпионат Португалии, но в среду вечером друзей на поле не будет. У "Порту" отличные игроки, они не сдаются на протяжении всех 90 минут, особенно дома. Но мы готовы ко всем трудностям. "Ювентус" и я лично хотим пройти в каждом турнире как можно дальше", - цитирует Сандро официальный сайт клуба.
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