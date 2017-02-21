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Хорхе Сампаоли: у нас есть уникальный шанс войти в восьмерку сильнейших клубов планеты
Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионом против "Лестера".
"Это невероятно важный матч - у нас есть уникальный шанс войти в восьмерку сильнейших клубов планеты. Да, у "Лестера" существенные проблемы в чемпионате Англии, но я прекрасно понимаю - если мы не покажем свою лучшую игру и будем терять концентрацию, соперник доставит нам серьезные проблемы. В конце концов, "Лестер" уверенно занял первое место в своей группе.
Если будем рисковать и терять мяч, это должно происходить на том участке поля, чтобы у нас была возможность прессинговать и быстро вернуть его себе. "Лестеру" нельзя класть палец в рот. Убежден, если начать соревноваться с этой командой в открытом футболе, она может нанести фатальный урон", - цитирует Сампаоли официальный сайт УЕФА.
"Это невероятно важный матч - у нас есть уникальный шанс войти в восьмерку сильнейших клубов планеты. Да, у "Лестера" существенные проблемы в чемпионате Англии, но я прекрасно понимаю - если мы не покажем свою лучшую игру и будем терять концентрацию, соперник доставит нам серьезные проблемы. В конце концов, "Лестер" уверенно занял первое место в своей группе.
Если будем рисковать и терять мяч, это должно происходить на том участке поля, чтобы у нас была возможность прессинговать и быстро вернуть его себе. "Лестеру" нельзя класть палец в рот. Убежден, если начать соревноваться с этой командой в открытом футболе, она может нанести фатальный урон", - цитирует Сампаоли официальный сайт УЕФА.
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