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"Факел" вышел в финал Кубка ФНЛ

"Факел" одержал победу над "Мордовией" в полуфинальном матче Кубка ФНЛ.

Кубок ФНЛ

Плей-офф

"Мордовия" - "Факел" 0:1

Гол: Саталкин, 89 (пен.)

"Мордовия": Леонов, Навлетов, Чалов, Багаев Алан, Лебедев, Осипов, Дегтярев (Молодцов, 46), Кренделев, Захарченко (Игнатович, 64), Лукьянов (Пазин, 86), Амбарцумян (Петров, 46)

"Факел": Кобзев, Дранников, Багаев Михаил, Тихий, Шахов, Бурнаш, Трошечкин, Свежов (Нагибин, 46), Каюмов, Касьян (Бирюков, 90), Саталкин

Предупреждения: Дранников, 37, Кренделев, 54, Лукьянов, 62
Теги: Факел Мордовия
Сегодня, 21:07
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