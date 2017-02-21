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20:32
Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки (13)
Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки (13)
14:49
Игорь Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке Конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира (1)
Игорь Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке Конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира (1)
"Факел" вышел в финал Кубка ФНЛ
"Факел" одержал победу над "Мордовией" в полуфинальном матче Кубка ФНЛ.
Кубок ФНЛ
Плей-офф
"Мордовия" - "Факел" 0:1
Гол: Саталкин, 89 (пен.)
"Мордовия": Леонов, Навлетов, Чалов, Багаев Алан, Лебедев, Осипов, Дегтярев (Молодцов, 46), Кренделев, Захарченко (Игнатович, 64), Лукьянов (Пазин, 86), Амбарцумян (Петров, 46)
"Факел": Кобзев, Дранников, Багаев Михаил, Тихий, Шахов, Бурнаш, Трошечкин, Свежов (Нагибин, 46), Каюмов, Касьян (Бирюков, 90), Саталкин
Предупреждения: Дранников, 37, Кренделев, 54, Лукьянов, 62
Кубок ФНЛ
Плей-офф
"Мордовия" - "Факел" 0:1
Гол: Саталкин, 89 (пен.)
"Мордовия": Леонов, Навлетов, Чалов, Багаев Алан, Лебедев, Осипов, Дегтярев (Молодцов, 46), Кренделев, Захарченко (Игнатович, 64), Лукьянов (Пазин, 86), Амбарцумян (Петров, 46)
"Факел": Кобзев, Дранников, Багаев Михаил, Тихий, Шахов, Бурнаш, Трошечкин, Свежов (Нагибин, 46), Каюмов, Касьян (Бирюков, 90), Саталкин
Предупреждения: Дранников, 37, Кренделев, 54, Лукьянов, 62
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