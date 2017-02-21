Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
20:32
Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки (13)
Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки (13)
14:49
Игорь Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке Конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира (1)
Игорь Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке Конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира (1)
Карлос Тевес недоволен едой и образом жизни в Китае
Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Карлос Тевес, который является самым высокооплачиваемым футболистом мира, разочарован жизнью в Китае.
Как сообщает Ole, аргентинцу не нравится местная еда, привычки и образ жизни.
Представитель Тевеса опроверг слухи о том, что игрок может вернуться в "Бока Хуниорс".
Как сообщает Ole, аргентинцу не нравится местная еда, привычки и образ жизни.
Представитель Тевеса опроверг слухи о том, что игрок может вернуться в "Бока Хуниорс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.