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Карлос Тевес недоволен едой и образом жизни в Китае

Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Карлос Тевес, который является самым высокооплачиваемым футболистом мира, разочарован жизнью в Китае.

Как сообщает Ole, аргентинцу не нравится местная еда, привычки и образ жизни.

Представитель Тевеса опроверг слухи о том, что игрок может вернуться в "Бока Хуниорс".
Теги: Тевес
Сегодня, 21:15
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№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Что мешает, при таких-то бабках, личного повара возить по турниру?
Регистрация: 3.05.2015
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