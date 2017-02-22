Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Манчестер Сити" пропустил от "Монако" три мяча и забил пять

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома обыграл "Монако".

Лига чемпионов. 1/8 финала

"Манчестер Сити" - "Монако" - 5:3

Голы: Стерлинг, 27, Агуэро, 58, Агуэро, 71, Стоунз, 77, Сане, 82 - Фалькао, 32, Мбаппе, 40, Фалькао, 61.

Нереализованный пенальти: Фалькао, 50 (вратарь).

"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо (Сабалета, 62), Туре, Сильва, Де Брюйне, Стерлинг (Навас, 89), Сане, Агуэро (Фернандо, 87).

"Монако": Субашич, Менди, Раджи, Глик, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Дирар, 88), Лемар, Мбаппе (Жермен, 79), Силва (Моутиньо, 85), Фалькао.

Предупреждения: Глик, 8, Сидибе, 26, Агуэро, 35, Фернандиньо, 40, Отаменди, 49, Бакайоко, 55, Фалькао, 67, Сабалета, 73, Силва, 76, Фабиньо, 81.
Теги: Манчестер Сити Монако
Сегодня, 00:42
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: vlees (Сегодня, 00:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
В последний раз такое видел в игре мордовия-цкг,но там был договорняк,а тут просто красивый футбол.
Регистрация: 12.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.