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Хосеп Гвардиола: если вы не забьем в Монако, то вылетим из Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал свою оценку первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Монако" (5:3).

"В этом противостоянии еще все впереди. Мы играли против невероятной команды, и я очень доволен результатом, который оставляет нам шансы. Для многих моих игроков это первые шаги в Лиге чемпионов. У "Монако" более славная история в этом турнире. Чтобы прогрессировать, иногда нужно проходить и через такое. Но мы никогда не сдаемся.

Мы атаковали в очень плотном пространстве и при этом оставляли за спиной много свободных зон. Это был классный футбол. Думаю, сегодня я чуть более счастлив, чем мой коллега из "Монако". Кто способен забивать миллионы голов - так это "Монако". У этой команды быстрые игроки, она атакует большими силами. Мы совершали ошибки, но главное - не сдавались. Иногда нам везло во втором тайме, но зато до перерыва - наоборот.

Хотел бы я увидеть, сколько команд смогло бы не пропустить в матче против "Монако". Но и мы создали много моментов. Даже не знаю, играл ли "Монако" в этом сезоне с командой, которая создавала столько шансов. Мы поедем к ним с целью забить как можно больше голов. Если не забьем на выезде, то вылетим из турнира", - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 02:16
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