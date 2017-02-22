Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о тактике на ответную игру 1/16 финала Лиги Европы против стамбульского "Фенербахче".



"Мы приехали сюда: 16 полевых игроков, 3 вратаря. Это те, кто в состоянии играть. Марат (Измайлов) не готов, (Павел) Мамаев не готов еще, (Сергей) Петров у нас также не готов. Ари пока остается, тренируется с командой с небольшими ограничениями, занимается поисками команды. Если команда появится, то он уйдет, если нет – то останется, будет игроком "Краснодара". Травмы у него нет, он работает с тренером по физподготовке.



Когда команда пытается сохранить счет в таких встречах, они плохо заканчиваются. Мы понимаем, что, если мы не пропустим, пройдем дальше, но это не значит, что мы будем играть от обороны и стараться отбиваться.



Будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома – агрессивно в обороне, постараемся усложнить жизнь сопернику, когда мяч будет у них. Важно, конечно, при счете 0:0 забить. Две такие маленькие задачи, которые мы ставим", - сказал Шалимов.



