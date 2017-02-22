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Виталий Мутко стал участником акции "Живи "Кубань"

Президент РФС и вице-премьер России по вопроса спорта туризма и молодежной политики Виталий Мутко стал участником акции #ЖивиКубань.

Акция направлена на привлечение внимание должностных лиц и общественности к тяжелому финансовому положению краснодарской команды



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Теги: Кубань Мутко
Сегодня, 02:59
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