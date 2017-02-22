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Диего Симеоне: в ответном матче "Байеру" будет нечего терять

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался после победы над "Байером" (4:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Леверкузенцам в ответном матче будет нечего терять. Так что нужно сохранять осторожность. Но все равно мы должны быть довольны тем, как выступили сегодня вечером.

Нам нужно было сдержать Венделла, и мы это сделали. Все было хорошо, но нам нужно продолжать прибавлять. Нам нельзя пропускать так много голов на этой стадии турнира. Мы будем над этим работать", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 03:47
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