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Валерий Газзаев: очень приятно, что у моего сына что-то получается

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об успехах своего сына Владимира Валерьевича.

"Знаете, мне очень приятно, что он мой сын, что действительно у него что-то получается, и достаточно неплохо. И в России работал очень хорошо, вот с "Аланией", выводил ее в высшую лигу, в финал Кубка. И в Казахстане серебряную медаль выиграл и в финале Кубка участвовал.

Сейчас очень много ездит, смотрит. И я думаю, он хочет добиться больших результатов. Но для этого надо подготовиться. Вот ездит на стажировки, очень много ездит. Язык изучает очень интенсивно. Он достаточно молодой - 35 лет, 36-й год. Так что у него все впереди" - цитирует специалиста "Газета.ru".
Теги: Газзаев Вл. Газзаев
Сегодня, 08:17
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№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 08:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
порода..
Регистрация: 14.12.2011
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