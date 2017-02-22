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Константин Сарсания: новички "Зенита" команду не усилили
Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания поделился мнением о новичках питерского клуба.
– Нет ощущения, что “Зенит” зимой взял футболистов, которые команду не усилили, а усреднили?
– То, что не усилили, – точно. Сложно заменить Витселя и Халка, который ушел летом. Мне сложно говорить, чем команду усилит Молло или Цаллагов. Конечно, это не усиление, а игроки для обоймы.
– А Эрнани?
– Его позиционируют как замену Витселю. В первом матче не заметил качеств, о которых говорили. Луческу сказал, что он был лучшим. Не знаю, не знаю… Это смотря с кем сравнивать.
– Почему в этом матче не проявил свое величие Дзюба?
– Он старался. У Артема был момент, мог забить головой. И Дзюба – наконечник, которому нужно доставлять мяч. А это получалось не очень хорошо.
– Каковы шансы перед ответным матчем?
– 50 на 50. Уверен, “Зенит” соберется, выйдет супермотивированным. Не знаем, каким составом приедут бельгийцы. Не думаю, что команда Луческу проведет два подряд неудачных матча. Если питерцы быстро забьют, могут победить и с разницей в три мяча. Но важно не пропустить контратаку.
– Много критикуют Кокорина. Когда терпение клуба лопнет и форвард будет отдан в аренду в “Оренбург”?
– Почему в "Оренбург"? Там борются все, надо отрабатывать в обороне, – цитирует Сарсанию "СЭ".
– Нет ощущения, что “Зенит” зимой взял футболистов, которые команду не усилили, а усреднили?
– То, что не усилили, – точно. Сложно заменить Витселя и Халка, который ушел летом. Мне сложно говорить, чем команду усилит Молло или Цаллагов. Конечно, это не усиление, а игроки для обоймы.
– А Эрнани?
– Его позиционируют как замену Витселю. В первом матче не заметил качеств, о которых говорили. Луческу сказал, что он был лучшим. Не знаю, не знаю… Это смотря с кем сравнивать.
– Почему в этом матче не проявил свое величие Дзюба?
– Он старался. У Артема был момент, мог забить головой. И Дзюба – наконечник, которому нужно доставлять мяч. А это получалось не очень хорошо.
– Каковы шансы перед ответным матчем?
– 50 на 50. Уверен, “Зенит” соберется, выйдет супермотивированным. Не знаем, каким составом приедут бельгийцы. Не думаю, что команда Луческу проведет два подряд неудачных матча. Если питерцы быстро забьют, могут победить и с разницей в три мяча. Но важно не пропустить контратаку.
– Много критикуют Кокорина. Когда терпение клуба лопнет и форвард будет отдан в аренду в “Оренбург”?
– Почему в "Оренбург"? Там борются все, надо отрабатывать в обороне, – цитирует Сарсанию "СЭ".
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