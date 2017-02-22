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СМИ: Уэйн Руни решился на переезд в Китай

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни до конца февраля подпишет контракт с одним из клубов чемпионата Китая, передает "Газета.ru" со ссылкой на Mirror.

Отмечается, что игрок уже решился на трансфер, а боссы "МЮ" дали разрешение представителю нападающего Полу Стретфорду на подготовку к переходу.

По данным источника, Руни не ушел бы из клуба до тех пор, пока не побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству голов за "МЮ". Недельная заработная плата англичанина в Суперглиге может составить ?1 млн.
Теги: Руни
Сегодня, 08:55
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