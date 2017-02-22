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"Терек" сыграет с "Виченцой" на итальянских сборах

Во вторник тренерских штаб "Терека" в рамках занятия на зимних подготовительных сборах провел тестирование игроков.

Футболисты провели занятие в специальных поларах, фиксирующих индивидуальные нагрузки спортсменов. Тест позволит тренерскому штабу определить уровень подготовки подопечных к возобновляющемуся весной чемпионату России.

В среду "Терек" сыграет контрольный матч с итальянской командой "Виченца" и завершит зимние сборы, передает официальный сайт грозненцев.
Теги: Терек
Сегодня, 09:17
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