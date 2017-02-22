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"Зенит" поздравил Бранислава Ивановича с днем рождения

22 февраля защитнику "Зенита", одному из самых титулованных футболистов Европы Браниславу Ивановичу исполняется 33 года.

Воспитанник сербского "Ремонта", Иванович на протяжении карьеры выступал за "Срем", "ОФК", "Локомотив" и "Челси". 1 февраля 2017 года защитник присоединился к сине-бело-голубым.

"Уважаемый Бранислав, мы желаем вам продемонстрировать в "Зените" все свои лучшие качества и уверены, что ваш невероятный опыт поможет команде завоевать новые трофеи и титулы!

С днем рождения! Срећан рођендан!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Теги: Зенит Иванович
Сегодня, 09:38
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№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:58) #
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Цитата: Blessing
и обрети себя.

Для этого есть газпром. В РПЛ ему не стоит напрягаться . 2 место и так займет. Пичка красавчег. Под конец карьеры подсуетился с зарплатой. Считай обеспечил себя не плохо.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
С днём, и обрети себя.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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