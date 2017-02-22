Радамель Фалькао: наше противостояние с "Манчестер Сити" еще не окончено

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао забивший два мяча в ворота "Манчестер Сити" (3:5) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов поделился впечатлениями об игре.



"Борьба еще не окончена. Мы сожалеем, что не смогли добиться сегодня победы. Будем готовиться к ответному домашнему матчу", – цитирует Фалькао beIN Sports.