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Радамель Фалькао: наше противостояние с "Манчестер Сити" еще не окончено

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао забивший два мяча в ворота "Манчестер Сити" (3:5) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов поделился впечатлениями об игре.

"Борьба еще не окончена. Мы сожалеем, что не смогли добиться сегодня победы. Будем готовиться к ответному домашнему матчу", – цитирует Фалькао beIN Sports.
Теги: Фалькао Монако
Сегодня, 09:41
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№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:12) #
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online

Цитата: Sergey Nasirov_2
Смог забить этому Монако 5 мячей!

Сдохли лягушатники к концу 2-го тайма.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: safonas (Сегодня, 10:56) #
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хорошая игра, жду продолжение, думаю интрига будет до окончания матча


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Будем подготовиться
smirk
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:44) #
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online

Монако не удивил,а вот Манчестер да! Смог забить этому Монако 5 мячей!
Регистрация: 27.07.2016
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