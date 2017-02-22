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Ильгиз Фахриев назначен на пост спортивного директора "Рубина"

Бывший генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев назначен на пост спортивного директора казанского клуба, информирует пресс-служба команды.

"В результате долгих поисков было принято решение о том, что лучшей кандидатуры на должность спортивного директора ФК "Рубин", чем Ильгиз Фахриев, прошедший весь путь от игрока "Рубина" до генерального директора клуба, не найти.

Таким образом, решением Попечительского совета ФК "Рубин" Ильгиз Фахриев назначен председателем Наблюдательного совета ФК "Рубин" и спортивным директором клуба", - говорится в заявлении "Рубина".

Ранее сообщалось, что должность гендиректора "Рубина" займет Рустам Саяхов, занимавший ранее пост финансового директора клуба.
Теги: Рубин
Сегодня, 09:58
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