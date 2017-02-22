Ильгиз Фахриев назначен на пост спортивного директора "Рубина"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (2)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (2)
02:57
Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)
Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)
00:51
Бум-бум-пау! 8 голов, 10 желтых и незабитый пенальти - перестрелка в Манчестере на радость зрителям (3)
Бум-бум-пау! 8 голов, 10 желтых и незабитый пенальти - перестрелка в Манчестере на радость зрителям (3)
Вчера 23:28
Сергей Кирьяков: мы уступали "Астане" в свежести (1)
Сергей Кирьяков: мы уступали "Астане" в свежести (1)
Вчера 23:25
Артeм Милевский: не могу дождаться матча с "Локомотивом" (1)
Артeм Милевский: не могу дождаться матча с "Локомотивом" (1)
Вчера 23:16
Руслан Киселев: деньги поступят в "Томь" в ближайшее время (1)
Руслан Киселев: деньги поступят в "Томь" в ближайшее время (1)
Вчера 23:13
"Рубин" сыграл вничью с норвежским клубом "Сарпсборг 08" (1)
"Рубин" сыграл вничью с норвежским клубом "Сарпсборг 08" (1)
Вчера 23:05
Владимир Маркин: vы получили много разумных предложений от представителей фан-движений (1)
Владимир Маркин: vы получили много разумных предложений от представителей фан-движений (1)
Вчера 22:28
РФС может ввести приз лучшему фан-движению сезона (2)
РФС может ввести приз лучшему фан-движению сезона (2)
Вчера 21:54
"Байер" и "Атлетико" назвали стартовые составы
"Байер" и "Атлетико" назвали стартовые составы
Вчера 21:52
Александр Кержаков: никуда уходить из "Зенита" не собираюсь (1)
Александр Кержаков: никуда уходить из "Зенита" не собираюсь (1)
Вчера 21:29
Александр Егоров: у меня есть проблема с лишним весом, но насколько могу, буду поддерживать себя в форме (1)
Александр Егоров: у меня есть проблема с лишним весом, но насколько могу, буду поддерживать себя в форме (1)
Вчера 21:15
Карлос Тевес недоволен едой и образом жизни в Китае (7)
Карлос Тевес недоволен едой и образом жизни в Китае (7)
Вчера 21:07
"Факел" вышел в финал Кубка ФНЛ (1)
"Факел" вышел в финал Кубка ФНЛ (1)
Вчера 20:32
Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки (14)
Нобель Арустамян: "Локомотив" просит бонус в полмиллиона евро, если Миранчук с "Рубином" выйдет в еврокубки (14)
Ильгиз Фахриев назначен на пост спортивного директора "Рубина"
Бывший генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев назначен на пост спортивного директора казанского клуба, информирует пресс-служба команды.
"В результате долгих поисков было принято решение о том, что лучшей кандидатуры на должность спортивного директора ФК "Рубин", чем Ильгиз Фахриев, прошедший весь путь от игрока "Рубина" до генерального директора клуба, не найти.
Таким образом, решением Попечительского совета ФК "Рубин" Ильгиз Фахриев назначен председателем Наблюдательного совета ФК "Рубин" и спортивным директором клуба", - говорится в заявлении "Рубина".
Ранее сообщалось, что должность гендиректора "Рубина" займет Рустам Саяхов, занимавший ранее пост финансового директора клуба.
"В результате долгих поисков было принято решение о том, что лучшей кандидатуры на должность спортивного директора ФК "Рубин", чем Ильгиз Фахриев, прошедший весь путь от игрока "Рубина" до генерального директора клуба, не найти.
Таким образом, решением Попечительского совета ФК "Рубин" Ильгиз Фахриев назначен председателем Наблюдательного совета ФК "Рубин" и спортивным директором клуба", - говорится в заявлении "Рубина".
Ранее сообщалось, что должность гендиректора "Рубина" займет Рустам Саяхов, занимавший ранее пост финансового директора клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.