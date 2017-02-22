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Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками

Руководство "Зенита" не высказывало команде недовольство по поводу поражения от бельгийского "Андерлехта" в Лиге Европы, сообщил форвард сине-бело-голубых Александр Кержаков.

Ранее издание СМИ сообщили, что в воскресенье президент "Зенита" Александр Дюков провел собрание команды, на котором руководство клуба не скрывало недовольства и озабоченности после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от "Андерлехта" (0:2).

"Нет", - ответил Кержаков на вопрос о том, высказывало ли руководство клуба недовольство на этом собрании, передает ТАСС.
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 10:22
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сми как всегда куйней страдают.Если б у Луческу не было кредита доверия игроков пачками не покупали бы.Это же глупо подписывать игроков и менять руководство.Тем более в чемпе второе место сохраняем.Да и с ходу найти замену весьма трудно.По любому чемпионат доработает,а дальше по результатам возможны варианты.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да, оно похвалило, бл... .


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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