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Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)
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Футболисты и тренеры ЦСКА посетили парк аттракционов (фото)
Воспользовавшись тем, что вчера в тренировочном графике армейцев значилась одно, утреннее занятие, тренерский штаб ЦСКА во второй половине дня пригласил футболистов и персонал команды в близлежащий парк аттракционов.
Армейцы состязались в двух дисциплинах. В стрельбе из лука третье место заняла пара Георгий Миланов – Зоран Тошич, вторыми стали Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, а победил тренерский дуэт Виктор Ганчаренко – Виктор Онопко.
В соревнованиях по мини-гольфу третьим был Сергей Чепчугов, второе место занял Сергей Игнашевич, а победу праздновал Алексей Ионов.
ПФК ЦСКА
Армейцы состязались в двух дисциплинах. В стрельбе из лука третье место заняла пара Георгий Миланов – Зоран Тошич, вторыми стали Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, а победил тренерский дуэт Виктор Ганчаренко – Виктор Онопко.
В соревнованиях по мини-гольфу третьим был Сергей Чепчугов, второе место занял Сергей Игнашевич, а победу праздновал Алексей Ионов.
ПФК ЦСКА
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