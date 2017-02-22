Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Футболисты и тренеры ЦСКА посетили парк аттракционов (фото)

Воспользовавшись тем, что вчера в тренировочном графике армейцев значилась одно, утреннее занятие, тренерский штаб ЦСКА во второй половине дня пригласил футболистов и персонал команды в близлежащий парк аттракционов.

Армейцы состязались в двух дисциплинах. В стрельбе из лука третье место заняла пара Георгий Миланов – Зоран Тошич, вторыми стали Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, а победил тренерский дуэт Виктор Ганчаренко – Виктор Онопко.

В соревнованиях по мини-гольфу третьим был Сергей Чепчугов, второе место занял Сергей Игнашевич, а победу праздновал Алексей Ионов.









ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:35
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:05) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: serega_user
говноеды свиные никак не могут пройти мимо новости, связанной с ЦСКА

Что за бараны эти ишаки? Ваши новости на ваших песках.
А тут другой сайт. Для всех.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Romella,
а не переживай, как нибудь сами о себе позаботимся..)


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:00) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
они были ограждены сеткой ..и люди на них смотрели

Цитата: serega_user
никак не могут пройти мимо новости, связанной с ЦСКА

если нас не будет..вы исчезните как вид..
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
говноеды свиные никак не могут пройти мимо новости, связанной с ЦСКА smirk


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:51) #
  • +1
  •  (5)
online

этих надо было сразу в комнату смеха вести
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 10:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ишачиные подлые рожи. БРРР. ФУ
Регистрация: 11.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.