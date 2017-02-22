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Самюэль Это'О: "Анжи" - это был один из лучших периодов в моей карьере

Камерунский нападающий Самюэль Это'о считает, что период выступления за "Анжи" - это один из лучших периодов в его карьере.

Ветеран встретился с игроками и руководством "Анжи" в Турции, где команда проводит сборы.

"Я очень рад вернуться домой. В Махачкале я провел один из лучших периодов в своей карьере. Где бы я ни был в дальнейшем, я всегда встречаю как минимум одного дагестанца, который может назвать меня своим братом и сказать, что ходил на матчи "Анжи" с моим участием", - цитирует камерунца официальный сайт "Анжи".
Теги: Это’О Анжи
Сегодня, 10:59
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