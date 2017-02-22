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СМИ: Иско может продолжить карьеру в "Барселоне"

В случае ухода из "Реала" хавбека Иско может продолжить карьеру в "Барселоне", которая заинтересована в его услугах, утверждает Mundo Deportivo.

Также к представителю сборной Испании проявляют интерес туринский "Ювентус", "Манчестер Сити" и лондонский "Челси". Действующее соглашение Иско с "Реалом" истекает летом 2018 года.

Газета.ru
Теги: Иско Барселона
Сегодня, 11:24
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да ерунда! Это всё агентские игры перед продлением контракта.
Регистрация: 23.11.2009
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