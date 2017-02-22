СМИ: Иско может продолжить карьеру в "Барселоне"

В случае ухода из "Реала" хавбека Иско может продолжить карьеру в "Барселоне", которая заинтересована в его услугах, утверждает Mundo Deportivo.Также к представителю сборной Испании проявляют интерес туринский "Ювентус", "Манчестер Сити" и лондонский "Челси". Действующее соглашение Иско с "Реалом" истекает летом 2018 года.